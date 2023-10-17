Сильянов — о матчах сборной: «Если людям неинтересно, пусть не смотрят»

Защитник «Локомотива» и сборной России Александр Сильянов высказался после товарищеского поединка с Кенией.

«Если говорить про себя, вышел и отдал голевую. Это прекрасно! Понимаю ли я людей, которые говорят, что им неинтересны матчи сборной? Если им не интересно, пусть не смотрят», — приводит слова Сильянова «Спорт-Экспресс».

Футболист признался, что у него хорошие впечатления от сбора, ведь ранее на своем поле российская команда одолела Камерун (1:0).

Напомним, товарищеская игра с Кенией завершилась ничейным результатом – 2:2.

На счету Сильянова уже шесть матчей за сборную России и один голевой пас.