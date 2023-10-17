Губерниев предложил игрокам сборной России сменить профессию

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал игроков сборной России за поединок против национальной команды Кении.

«Эти люди себя спортсменами что ли называют? Если футболистов сборной страны надо настраивать, значит им нужно работу поменять. Переквалифицироваться в управдома, и то не возьмут», - передает слова комментатора Sport24.

Напомним, что контрольная встреча состоялась в Турции и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. В составе российской сборной голами отметились полузащитник Иван Обляков и нападающий Александр Соболев.