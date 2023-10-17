Обляков прокомментировал дебютный гол за сборную России

Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о дебютном голе за сборную России. Хавбек поразил ворота национальной команды Кении в товарищеском матче, состоявшемся накануне в Турции.

«К сожалению, только ничья. Будем доказывать, что мы способны на более высокие результаты. Забивать за сборную дебютный гол - очень важно и приятно, - приводятся слова футболиста в социальных сетях национальной команды.

Товарищеский матч завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Кроме Облякова, голом за сборную России отметился нападающий московского «Спартака» Александр Соболев.