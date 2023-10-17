Бубнов: «Сборная России способна играть лучше»

Ветеран московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вчерашнем спарринге между сборными России и Кении.

«Если сравнивать качество игры Камеруна и Кении, то последние выглядят послабее в атаке и полузащите. Наша сборная действовала очень медленно. Эти футболисты способны играть лучше», - передает слова аналитика Sportbox.ru.

Товарищеский матч сборных России и Кении завершился результативной ничьей со счетом 2:2.

Напомним, что 12 октября подопечные Валерия Карпина на своем поле принимали Камерун и отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0.