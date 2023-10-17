Быстров: «Сборная Кении - просто дровища, но мы даже такую команду обыграть не можем»

Бывший игрок петербургского «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владимир Быстров высказался о результате вчерашнего матча между сборными России и Кении.

«Сборная Кении - просто дровища! Они недавно только бутсы начали надевать и с мячом познакомились. Мы даже такую сборную не можем. Мы должны просто проходиться по такой сборной 3:0, 4:0», - передает слова Владимира «Матч ТВ».

Товарищеская встреча сборных России и Кении состоялась на стадионе в Турции 16 октября. Поединок завершился результативной ничьей со счетом 2:2. Забитыми мячами в составе российской команды отметились Иван Облаков и Александр Соболев.