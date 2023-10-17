Бородюк: «У футболистов сборной России нет класса»

Экс-рулевой столичного «Торпедо» Александр Бородюк поделился мыслями о вчерашнем товарищеском поединке между сборными России и Кении.

«Нет у наших игроков класса. Кения российских футболистов поставила на место. Ребятам нужно оставить свое самомнение подальше, пока у них нет такого класса, как у топ‑игроков», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Кении состоялась на стадионе в Турции. Спарринг завершился вничью со счетом 2:2. Подопечные Валерия Карпина были близки к поражению, однако команду спас гол Ивана Облякова на последних минутах.