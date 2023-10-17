Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Осинькин отреагировал на ничью в матче России против Кении

17 Октября 2023 • 07:50 Комментировать

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от товарищеского поединка между сборными России и Кении.

«Все ожидали победы. Когда наши прибавили, было видно, что разница в классе есть. Обидно, что не выиграли. Кенийцы - стайеры, футбол - спорт не совсем про выносливость или марафоны», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что товарищеской поединок сборных России и Кении и завершился вничью со счетом 2:2. Встреча состоялась на стадионе в Турции. Голами в составе российской национальной команды отметились Александр Соболев и Иван Обляков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Осинькин Сборная Кении
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.10.23 в 00:00
Венесуэла Венесуэла
Чили Чили
3.20 3.20 2.44
Видео
18.10.23 в 01:30
Парагвай Парагвай
Боливия Боливия
1.35 5.40 9.60
Видео
18.10.23 в 02:30
Эквадор Эквадор
Колумбия Колумбия
2.28 3.30 3.45
Видео
18.10.23 в 03:00
Уругвай Уругвай
Бразилия Бразилия
4.20 3.65 1.92
Видео
18.10.23 в 05:00
Перу Перу
Аргентина Аргентина
6.80 4.20 1.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Октября
09:14 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Мы провели хороший и плодотворный сбор»
09:02 · Чемпионат мира 2026
Сильянов — о матчах сборной: «Если людям неинтересно, пусть не смотрят»
08:27 · Чемпионат мира 2026
Губерниев предложил игрокам сборной России сменить профессию
08:15 · Чемпионат мира 2026
Обляков прокомментировал дебютный гол за сборную России
08:05 · Чемпионат мира 2026
Бубнов: «Сборная России способна играть лучше»
08:00 · Чемпионат мира 2026
Быстров: «Сборная Кении - просто дровища, но мы даже такую команду обыграть не можем» 1
07:55 · Чемпионат мира 2026
Бородюк: «У футболистов сборной России нет класса»
07:50 · Чемпионат мира 2026
Осинькин отреагировал на ничью в матче России против Кении
02:44 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин: «Кения - это команда уровня Лихтенштейна»
02:26 · Россия. Премьер-лига
Булыкин разочарован игрой сборной России
02:04 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «Не увидели скорости и огня в игре сборной»
01:43 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин разочарован игрой российской сборной
00:32 · Чемпионат мира 2026
Ташуев: «От сборной России в матче с Кенией мы ожидали большего»
16 Октября
23:44 · Чемпионат мира 2026
Бывший генсек РФС раскритиковал игру сборной России против Кении
23:42 · Чемпионат мира 2026
Тренер сборной Кении — о матче против сборной России: Мы могли забить больше
Все новости
Рекомендуем