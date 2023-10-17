Осинькин отреагировал на ничью в матче России против Кении

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился впечатлениями от товарищеского поединка между сборными России и Кении.

«Все ожидали победы. Когда наши прибавили, было видно, что разница в классе есть. Обидно, что не выиграли. Кенийцы - стайеры, футбол - спорт не совсем про выносливость или марафоны», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что товарищеской поединок сборных России и Кении и завершился вничью со счетом 2:2. Встреча состоялась на стадионе в Турции. Голами в составе российской национальной команды отметились Александр Соболев и Иван Обляков.