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Ташуев: «От сборной России в матче с Кенией мы ожидали большего»

17 Октября 2023 • 00:32 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Наставник воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о результате товарищеского матча между сборными России и Кении.

«От сборной России мы ожидали большего. Кения оказалась крепким бойцом. 2:2 — закономерный и неслучайный результат, мы однозначно не были сильнее Кении. Сегодняшняя ситуация, которая происходит в нашем футболе и в мире, не идёт на пользу развитию нашего вида спорта в России», — рассказал Ташуев в интервью Metaratings.ru.

По мнению специалиста, отсутствие практики против сильнейших команд мира негативно влияет на развитие как основного, так и молодёжного футбола в России.

Напомним, что сборная России спасла ничью в товарищеском матче, проходившем в турецкой Анталье, забив второй мяч на 89-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Ташуев
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