Бывший генсек РФС раскритиковал игру сборной России против Кении

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза Анатолий Воробьёв высказался о ничье в товарищеском матче против сборной Кении.

«У меня нет микроскопа, в который можно рассмотреть броуновское движение Миранчуков и других лидеров нынешней сборной России. Сочувствую болельщикам, которые во что-то поверили после матча с Камеруном», — приводит слова функционера Sport24.

Напомним, что Россия и Кения сыграли со счётом 2:2. В составе подопечных Валерия Карпина голами отметились Александр Соболев и Иван Обляков, который спас результат для россиян на 89-й минуте.