Тренер сборной Кении — о матче против сборной России: Мы могли забить больше

Главный тренер сборной Кении Энгин Фырат подвёл итоги товарищеского матча против сборной России.

Специалист отметил, что многие считают Кению маленькой страной, но эти люди не смотрят футбол.

«Да, начали не так, как я хотел, допускали ошибки. Но мы могли забить больше России. Для нас это большой успех», - приводит слова Фырата «Чемпионат».

Напомним, что африканская сборная вела в счёте к 89-й минуте, но по итогу полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков, который вышел на замену, смог отметиться забитым мячом, тем самым установив окончательный счёт на табло.