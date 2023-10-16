Колосков: Игра сборной России против Кении вызвала грусть

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался об игре сборной России в прошедшем товарищеском матче против Кении.

«Итоговый результат не так важен, главное — то, что мы увидели в исполнении команды. В целом игра сборной России в этом матче вызвала грусть, смотреть это было трудно, невозможно. Теперь необходимо сделать правильные выводы, понять, что было не так, и исправить это», — заявил Колосков в интервью «РБ Спорт».

Эксперт также выразил мнение, что встреча против кенийцев отличалась от первого октябрьского матча с Камеруном, отметив неразбериху в действиях подопечных Валерия Карпина.

Напомним, что сборные России и Кении сыграли вничью со счётом 2:2. Александр Соболев открыл счёт, а Иван Обляков на 89-й минуте спас результат для своей команды.