Шмаров назвал игру сборной России против Кении позором

Бывший игрок столичного «Спартака» Василий Шмаров высказался о ничье сборной России в товарищеском матче против Кении.

«Исходя из того, что было на поле, эту игру с уверенностью можно назвать позорной. Сложно как-то ещё это описать. Я не ожидал такого матча от сборной России», — заявил эксперт, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Напомним, что матч в турецкой Анталье закончился со счётом 2:2. В составе российской сборной голами отличились Александр Соболев и Иван Обляков, сравнявший счёт на 89-й минуте.