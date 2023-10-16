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Сильянов: Уезжаю из сборной России в хорошем настроении

16 Октября 2023 • 23:15 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Защитник российской национальной команды Александр Сильянов рассказал о настроении после октябрьских матчей сборной.

«Уезжаю в хорошем настроении. Нормальном. Понятно, что результат не очень. Но домашняя игра была очень приятная в Москве с болельщиками. А этот матч — я вышел, отдал голевую передачу, нормально», — приводит слова игрока «Локомотива» издание «РБ Спорт».

Также Сильянов отметил, что уровень молодёжных европейских сборных выше чем в Африке, не ответив при этом на вопрос, кто из футболистов сборной Кении смог бы выступать на уровне РПЛ.

Напомним, что в составе национальной команды Александр Сильянов провёл шесть матчей. Матчи против Камеруна и Кении закончился со счётом 1:0 в пользу России и ничьей 2:2 соответственно.

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Сборная России Александр Сильянов
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