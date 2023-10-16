Скалони: «Лаутаро – наш второй бомбардир после Месси»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает об игре Лаутаро Мартинеса.

26-летний форвард проводит впечатляющий сезон в миланском «Интере», однако не блещет результативность в составе сборной – ни одного гола с сентября прошлого года.

«Мы не волнуемся за Лаутаро, и он, думаю, тоже не переживает на этот счёт. Он наш второй бомбардир после Месси, мы его очень любим. Он отлично сыграл в последнем матче против Парагвая», – заявил в интервью TyC Sports Скалони.

18 октября аргентинцы сыграют на выезде против сборной Перу в рамках отборочной кампании чемпионата мира – 2026.