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Скалони: «Лаутаро – наш второй бомбардир после Месси»

16 Октября 2023 • 23:06 Комментировать
Перу
...
Аргентина
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18.10 05:00

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает об игре Лаутаро Мартинеса.

26-летний форвард проводит впечатляющий сезон в миланском «Интере», однако не блещет результативность в составе сборной – ни одного гола с сентября прошлого года.

«Мы не волнуемся за Лаутаро, и он, думаю, тоже не переживает на этот счёт. Он наш второй бомбардир после Месси, мы его очень любим. Он отлично сыграл в последнем матче против Парагвая», – заявил в интервью TyC Sports Скалони.

18 октября аргентинцы сыграют на выезде против сборной Перу в рамках отборочной кампании чемпионата мира – 2026.

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Евро-Футбол.Ру,
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