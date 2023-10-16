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Григорян раскритиковал игру братьев Миранчуков за сборную России

16 Октября 2023 • 22:54 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Известный отечественный специалист Александр Григорян оценил игру Алексея и Антона Миранчука в товарищеском матче сборных России и Кении.

После сегодняшней игры какой тренер потом поставит их в состав? Что ещё нужно объяснять игрокам их уровня в их возрасте. Что ещё нужно доносить?» — заявил Григорян, чьи слова приводит «Матч ТВ». Эксперт предположил, что Валерий Карпин решил поддержать мотивацию полузащитников для игры в составе сборной.

Антон и Алексей Миранчуки вышли в прошедшем матче в стартовом составе, не отметившись результативными действиями. Сборная России сыграла с соперником со счётом 2:2, уйдя от поражения на 89-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Григорян Алексей Миранчук Антон Миранчук
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