Лещенко - о ничьей между Россией и Кенией: Вот, пожалуйста, травма Фомина

Народный артист России Лев Лещенко, который является болельщиком московского «Динамо», подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Кении.

Певец не понимает, для чего была нужна игра с Кенией, ведь российская команда все равно не играет в Европе.

«Тем более вот, пожалуйста, вам травма Фомина. Играли в Турции на поле отеля? Ну что это, зрителей нет. Не понимаю смысла», - приводит слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча завершилась вничью со счётом 2:2, подопечные Валерия Карпина смогли отыграться на 89-й минуте благодаря голу Ивана Облякова.