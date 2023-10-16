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Стипиди: «Бывшие спартаковцы пылесосят Карпина, а сами поработали бы в таких условиях» эксклюзив

16 Октября 2023 • 22:53 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался после товарищеских матчей сборной России с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2) о работе Валерия Карпина во главе национальной команды.

- С Камеруном играл больше основной состав, и наша сборная победила достаточно серьёзного соперника. С Кенией вышел больше второй состав, и отыгрались в концовке. Я заметил, что практические все эксперты из бывших спартаковцев, игравших вместе с Карпиным, сейчас высказываются в его отношении не то чтобы очень плохо, но с неким пренебрежением или завистью. Разбирают Карпина по косточкам, будет он дальше совмещать работу в сборной и в «Ростове» или не будет, а для какой цели раскачивать наш футбол? Я не считаю Карпина самым сильным тренером, но то, что он сейчас делает, заслуживает большого уважения. Те спартаковские друзья, которые пылесосят Карпина, встали бы на его место, и я бы посмотрел на их работу в таких условиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Павел Стипиди
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