Смородская: Игрокам сборной России игра с Кенией была по барабану

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру сборной России в товарищеском матче против Кении.

«Понятно, что болельщикам не нравятся такие результаты сборной. Играли сегодня не в полную силу. Наверное, футболисты расслабились после матча с Камеруном, им эта игра с Кенией была по барабану», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Также Ольга отметила, что не видит смысла в увольнении главного тренера национальной команды Валерия Карпина, поскольку у специалиста нет задач со сборной.

Напомним, что второй матч во время октябрьского сбора завершился со счётом 2:2. Голами в составе сборной России отметились Александр Соболев и Иван Обляков.