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Смородская: Игрокам сборной России игра с Кенией была по барабану

16 Октября 2023 • 22:46 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская оценила игру сборной России в товарищеском матче против Кении.

«Понятно, что болельщикам не нравятся такие результаты сборной. Играли сегодня не в полную силу. Наверное, футболисты расслабились после матча с Камеруном, им эта игра с Кенией была по барабану», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Также Ольга отметила, что не видит смысла в увольнении главного тренера национальной команды Валерия Карпина, поскольку у специалиста нет задач со сборной.

Напомним, что второй матч во время октябрьского сбора завершился со счётом 2:2. Голами в составе сборной России отметились Александр Соболев и Иван Обляков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Ольга Смородская
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