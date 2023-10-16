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Губерниев: «Матч сборной России с Кенией — больше, чем провал»

16 Октября 2023 • 22:35 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Известный тележурналист Дмитрий Губерниев высказался о ничье сборных России и Кении в товарищеском матче.

«Матч сборной России с Кенией — больше, чем провал. Бывает, что мяч в ворота не идёт, или ты отдаёшься борьбе, но что-то не получается. А здесь соперник позволял нам делать на поле все, а люди вышли на поле немного попами подвигать», — приводит слова комментатора издание Sport24.

Губерниев рассказал, что ему стыдно за прошедшую встречу, особенно выделив первый тайм игры. Дмитрий упрекнул игроков национальной команды в отсутствии настроя.

Напомним, что сборные России и Кении сыграли вничью со счётом 2:2 в товарищеском поединке, прошедшем в Анталье. В составе российской команды отличились Александр Соболев и Иван Обляков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Губерниев Сборная Кении
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