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Шалимов — о матче Россия - Кения: Говорить, что это позор, я не буду

16 Октября 2023 • 22:15 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Специалист Игорь Шалимов подвёл итоги товарищеского матча между сборными России и Кении, который завершился вничью со счётом 2:2.

Шалимов отметил, что не будет считать этот результат позором, но было ощущение, что российские игроки вышли на тяжёлую работу, а футбол нельзя превращать в неё, ведь это всегда была игра.

«У меня вопросы к игрокам, честно. Ты же играешь против Кении. Ну нельзя отходить от футбола, от понимания того, что эта игра. Ты должен настроиться таким образом, чтобы поймать кураж», - заявил он в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что российская сборная ушла от поражения на 89-й минуте. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Игорь Шалимов Сборная Кении
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