Мостовой - об игре сборной России: Просто кошмар

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о прошедшем товарищеском матче между сборными России и Кении (2:2).

Экс-игрок национальной сборной считает ничейный результат против такого соперника кошмаром, и отметил, что подопечным Валерия Карпина просто повезло, ведь африканская сборная могла и добиться победы.

«А потом еще люди обижаются на мою критику. А я всего лишь говорю, что вижу. Кому-то смешно, да? А мне сейчас смешно, когда смотрю на счет этой игры. Не сборная России, а сплошной расширенный список», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отыгралась на 89-й минуте.