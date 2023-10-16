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Пономарёв: «Мне стыдно за российский футбол» эксклюзив

16 Октября 2023 • 22:08 Комментировать (3)
Кения
2:2
РОССИЯ

Ветеран отечественного футбола Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче сборных России и Кении.

«Это просто комический футбол. И ведь эти люди играют у нас в Премьер-лиге. Я даже не знаю, как этих игроков охарактеризовать. Они ничего делать не умеют даже. Ждут только стандартов. Обводок никаких нет, комбинаций нет никаких. Да что же это за безобразие? Что за футбол такой поганый у нас? Просто стыдно смотреть такое. Мне стыдно за российский футбол», - сказал Пономарёв.

Напомним, что команда Валерия Карпина чуть не проиграла кенийцам (2:2).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Пономарёв
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Комментарии (2)
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ЯРЫЙ БРЮС
16 Октября 2023 в 22:48
хоть кому-то стыдно
ингерман
16 Октября 2023 в 22:13
ай в кои-та веки пральное чой-то сказав.. но пастраение лагических цыпочек эт ни твае паря.. А-ха-ха-ха! )))
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