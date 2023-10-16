Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с Кенией.

- Результат неожиданный?

- Если брать рейтинг сборных, то да. Я надеялся, что мы выиграем. Понятно, что Камерун сильнее кенийцев, но мы их победили, пусть и в тяжелой борьбе.

- Почему сегодняшний матч дался нам так тяжело?

- Мы первыми забили. Но потом что-то сломалось. Наверное, ребята подумали, что раз они быстро забили, то все пойдет по накатанной. А что получилось – мы увидели. Мы ведь и третий мяч могли пропустить во втором тайме при счете 1:2, когда кенийский футболист вышел один на один. Ему надо было бить не в дальний угол, а в ближний. Тогда он забил бы, и наши вряд ли отыгрались бы.

- Что можете отметить в игре нашей сборной?

- Что ребята старались играть до конца. Слишком много было бы шума после поражения этой сборной.

- Какая позиция в нашей сборной видится вам самой проблемной по итогам двух товарищеских матчей?

- Центральная зона обороны. И в первом матче два наших центральных защитника в первом тайме так чудили, что хорошо, что Камерун больше не забил. Три выхода одни в ноль через центральную зону говорит о многом. Сегодня опять в этой зоне были проблемы. По вратарской позиции все более-менее нормально, а по защите больше вопросов, чем ответов.

- Сегодня это камень в огород Джикии? Не зря в «Спартаке» его посадили в запас?

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- Мы не знаем, что там и как. Абаскаль считает, что два левоногих защитника не могут играть в центре. На мой взгляд, это смешно. То, что Джикию посадили в запас, не добавляет ему уверенности.

- Может, его посадили на лавку из-за ошибок?

- Ошибаются все. Каждый игрок имеет право на ошибку. Но Абаскаль это объяснил именно тем, что два левоногих защитника не могут играть в центре. Хотя правоногие играют. И самое интересно, что им проще.

- Почему?

- Я часто играл левого полузащитника, хотя я правша. Сейчас используют левоногих нападающих справа. Таких команд много. То же «Динамо», например. Это вошло в моду. Но это касается атаки. Здесь ошибиться не так страшно. А в обороне любая ошибка чревата.

- Матчи с африканскими сборными вам более интересны, чем с азиатскими?

- Конечно, Особенно с Камеруном. Эта сборная мне очень понравилась, особенно по первому тайму. Хорошая команда, что показал чемпионат мира. Хоть там и идет смена поколений, но эта сборная твердо стоит на ногах. Забей они половину того, что создали, нам было бы очень сложно. А от Кении я такого не ожидал. Это не самая сильная сборная в Африке. То, что это техничная команда, вопросов нет. С мячом там здорово обращаются. Плюс они бегут. Но это чисто генетическое. Их на второй тайм немного не хватило сегодня в функциональном плане. Плюс Карпин произвел своевременные замены, выпустив Облякова и Сильянова. Это добавило остроты впереди. А в первом тайме моментов особо у нас не было.

- Нет ощущения, что наша сборная теряет квалификацию, или мы держим свой уровень?

- Товарищеские матчи не заменят официальных. Не тот настрой. Сегодня после быстрого мяча это было заметно. Он сыграл с нами злую шутку. Хорошо, что мы сумели отыграться.

Елена Григорьевская