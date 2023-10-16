​Месси тренируется – он может начать матч с Перу

В понедельник нападающий Лионель Месси провёл полноценную тренировку со сборной Аргентины. Местные СМИ рассказывают о том, что Месси может начать матч против Перу с первых минут.

Матч отбора на чемпионат мира – 2026 между сборными Перу и Аргентины пройдёт в ночь со вторника на среду.

«Месси в порядке, он прибавляет в тренировочном времени. Мы примем решение по его участию в матче завтра», - сказал журналистам рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони.

Напомним, что в прошлом отборочном матче Аргентины обыграла Парагвай с минимальным счётом 1:0. Лионель Месси вышел на замену по ходу второго тайма.