Аршавин: «Главное, что Камерун победили, всё хорошо»

Бывший нападающий питерского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о товарищеском матче между сборными России и Кении, который завершился вничью со счётом 2:2.

Экс-игрок сборной России отметил, что не смотрел игру, так как у него были другие дела.

«Сыграли 2:2? Главное, что Камерун победили, все хорошо», - приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина проигрывали большую часть матча, но смогли отыграться благодаря голу вышедшего на замену полузащитника московского ЦСКА Ивана Облякова на 89-й минуте.

12 октября сборная России взяла верх над сборной Камеруна со счётом 1:0.