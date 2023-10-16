​Карпин допускает недооценку Кении игроками сборной России

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин после ничьей с Кенией в товарищеском матче допустил, что его подопечные недооценили соперника.

«Счёт по игре. Мне не показалось, что Кения была сильнее. Может быть, сказалась недооценка», - сказал Карпин журналистам.

Как известно, матч сборных России и Кении завершился вничью со счётом 2:2. Команды играли в Турции на стадиона, который расположен на территории отеля. Четырьмя днями ранее команда Валерия Карпина на своём поле обыграла Камерун – 1:0.

Следующая пауза на матчи национальных сборных пройдёт в ноябре.