Помазун — о дебюте в сборной: «Эмоции переполняют»

Голкипер «Урала» и сборной России Илья Помазун поделился впечатлениями от своего дебюта за национальную команду.

Помазун вышел в стартовом составе в матче со сборной Кении. Игра завершилась со счетом 2:2.

«Эмоции переполняют. Спасибо тренерскому штабу и Виталию Кафанову за то, что предоставили шанс. Как оценю? Особо моментов не было. Два или три удара — два гола. Обидно, конечно», — передает слова Помазуна «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 27-летний вратарь принял участие в 15 матчах за «Урал», в которых пропустил 18 голов и шесть раз смог сыграть «на ноль».

Следующая пауза на игры сборных запланирована на середину ноября.