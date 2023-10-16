Бышовец — о ничьей с Кенией: «Можно ли назвать это позором? Нет»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал ничейный результат матча между сборными России и Кении.

«Можно ли назвать это позором? Нет, к этому просто надо относиться критически. Главные задачи таких товарищеских матчей — это получение опыта», — приводит слова Бышовца портал «РБ Спорт».

По мнению специалиста, у многих игроков сборной России есть перспективы, но некоторым футболистам пока не хватает опыта.

Контрольный поединок сборной России и сборной Кении завершился со счетом 2:2. Авторами голов в составе российской команды стали Александр Соболев и Иван Обляков.