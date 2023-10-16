Обляков: «Все бились, все старались, вопросов, думаю, ни к кому нет»

Полузащитник сборной России Иван Обляков дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с кенийцами.

- Вы большую часть игры провели, наблюдая со стороны. Как смотрелась игра, особенно первый тайм? Почему наши футболисты допускали такие ошибки и в итоге так непросто складывалась игра? Бодро начали, а потом всё вот так?

- Я думаю, что поле, непривычный газон, мяч чуть-чуть где-то скачет, и когда передачи делать быстрые в одно касание, а мы стараемся в такой футбол играть, где-то немного поле не позволяло. Поэтому ошибались в простых передачах и получали опасные атаки. Но все равно старались играть в свой футбол, то, что нас просит тренерский штаб. К сожалению, не удалось победить, но все бились, все старались, вопросов, думаю, ни к кому нет.