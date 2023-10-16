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Карпин: «Очень понравилось, как вышли и начали играть первые минуты, прессинговали, всё получалось»

16 Октября 2023 • 21:35 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с кенийцами.

- Чем довольны и чем нет? Понятно, что очень непростой первый тайм получился, очевидно, что у кенийцев была установка прессинговать либо ловить на ошибках. И они сами это говорили. Две ошибки, которые привели к забитым мячам. Как вы все это видели?

- Я совсем по-другому видел. Никто нам не прессинговал, я ошибки не видел из-за прессинга. Когда был второй гол, никто не выбил, кто-то отдал голевую из наших игроков, нет?

- Джикия.

- Я даже не видел. Просто прессинг или какая-то там игра, первый гол - говорить про какой-то прессинг? Когда на мяч наступил игрок, необъяснимо.

- Тогда не будем говорить про кенийцев, будем говорить про нашу сборную. Что вам в игре команды понравилось? Были ли какие-то положительные моменты? Что не понравилось?

- Очень понравилось, как вышли и начали играть первые минуты, прессинговали, всё получалось. И гол забили. Потом, возможно, это отговорка, для футболистов, возможно, замена вратаря происходила долго, еще одна затяжка времени, и, возможно, этот ритм немного сбился. Понятно, такие голы выбивают из колеи. Возможно, из-за этого.

- Что заставило команду во втором тайме заиграть по-другому, активнее? Насколько сработали замены? В первом тайме было ощущение, что что-то, как вы говорите, ей сбило ритм, сбило темп. Во втором тайме снова заиграли бодро. Контроль мяча, удалось забить этот спасительный гол.

- Да нет, я бы не сказал, что во втором тайме что-то прямо кардинально изменилось. В концовке второго тайма, там да, даже замены когда произвели, там что-то изменилось. Контроль был, но без продвижения и обострения, что, проигрывая 1:2, не нужно.

- Чем можно объяснить то, что не было этого обострения, этого продвижения?

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- Футболистов спросите.

- Что с Фоминым, как себя чувствует, есть понимание?

- У него было повреждение не так давно в «Динамо», он, по-моему, пропустил даже какие-то матчи. Там с голеностопом. У него тоже голеностоп, подвернул. Наступили.

- Какой-то общий итог этих сборов? Два разных матча по содержанию и результату, Камерун и Кения. Какое-то резюме?

- Резюме? У меня, у нас в голове информация есть, кто на что способен в нынешнем состоянии. Эти футболисты играли первый матч с Камеруном и второй с Кенией,  по ним очень много информации. У нас она в большей степени подтвердилась. Вопрос по первой игре был почему такой состав, а не другой. Второй матч, наверное, дал ответ?

- Вопрос по поводу будущих матчей сборной России. В РФС сказали, что есть какие-то переговоры по ноябрю. Знаете ли что-то об этом?

- То же самое, что и вы, что есть какие-то переговоры.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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