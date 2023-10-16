Пономарёв — о сборной России: Это позор, после такого сборы можно не проводить

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался после товарищеского матча сборной России с Кенией. Встреча завершилась со счетом 2:2.

«Это просто позор. Почему эти ребята играют в клубах РПЛ? Считаю, что после такого сборной можно сборы не проводить и не тренироваться. Пусть сразу летят на матчи из расположения клубов и играют, хуже уже не будет», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Ранее сборная России одолела в товарищеском матче сборную Камеруна со счетом 1:0, а сегодня, 16 октября, не смогла обыграть кенийскую национальную команду (2:2).

Следующая международная пауза состоится в ноябре.