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​Губерниев назвал проблему сборной России

16 Октября 2023 • 21:22 Комментировать (1)
Кения
2:2
РОССИЯ

Сборные Кении и России в понедельник вечером завершили товарищеский матч вничью со счётом 2:2. После первого тайма команда Валерия Карпина уступала 1:2, и известный комментатор Дмитрий Губерниев критиковал футболистов. После финального свистка Губерниев снова сделал публикацию в своём телеграм-канале. Комментатор указал на медленную игру в исполнении команды России.

«Ну, второй тайм получше… Но все равно – какие же мы медленные! Как только вышли те, кто заметно побыстрее – дело пошло! Хорошо, если мы просто отнеслись к происходящему на отвали. Плохо, если это на самом деле наш уровень…» - написал Губерниев.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Губерниев
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Комментарии (1)
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Cruyff
16 Октября 2023 в 21:27
в биатлоне мы тоже медленные да ещё и мажем постоянно
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