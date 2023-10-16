​Губерниев назвал проблему сборной России

Сборные Кении и России в понедельник вечером завершили товарищеский матч вничью со счётом 2:2. После первого тайма команда Валерия Карпина уступала 1:2, и известный комментатор Дмитрий Губерниев критиковал футболистов. После финального свистка Губерниев снова сделал публикацию в своём телеграм-канале. Комментатор указал на медленную игру в исполнении команды России.

«Ну, второй тайм получше… Но все равно – какие же мы медленные! Как только вышли те, кто заметно побыстрее – дело пошло! Хорошо, если мы просто отнеслись к происходящему на отвали. Плохо, если это на самом деле наш уровень…» - написал Губерниев.