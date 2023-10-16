Сильянов: «Пропустили два гола, такие дурацкие, из-за ошибок»

Защитник сборной России Александр Сильянов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с кенийцами.

- Вы автор голевой передачи, которая принесла нашей сборной ничью с Кенией. Как всё складывалось?

- Я думаю, тяжело было, даже больше. Поле было плохого качества, честно говоря. Я думаю, и пропустили два гола, такие дурацкие, из-за ошибок. А так вроде складывалось нормально, контролировали игру, где-то не повезло, вот ничья.

- Была какая-то нервозность в первом тайме. Когда уходите на перерыв, проигрываете в счете, как обстановка в раздевалке? По ощущениям это не то, за чем ехали?

- Это понятно.

- Что говорил Карпин, как друг друга успокаивали?

- Я не знаю, я не был в раздевалке в это время, я разминался. Но думаю, что все вышли на второй тайм такие же настроенные, как на первый, чтобы реабилитироваться.

- Когда вышли во втором тайме на поле, как вам соперник, насколько было тяжело против него играть?

- Сейчас когда вышел, они уже подсели все к своей штрафной, поэтому так легко было контролировать мяч.

- Не очень было бы с Кенией 1:2 заканчивать. Насколько принципиально было забить?

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- Конечно, было принципиально забить и даже выиграть.

- Облякова сразу увидели? Понимали, где будет?

- Я видел, туда стрелял специально, но не видел, что там был Обляков. Периферийным зрением увидел, что кто-то там есть, прострелил, и он забил.

- Дефиниции сильные?

- Нормальные.