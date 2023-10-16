Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Сильянов: «Пропустили два гола, такие дурацкие, из-за ошибок»

16 Октября 2023 • 21:13 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ

Защитник сборной России Александр Сильянов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с кенийцами.

- Вы автор голевой передачи, которая принесла нашей сборной ничью с Кенией. Как всё складывалось?

- Я думаю, тяжело было, даже больше. Поле было плохого качества, честно говоря. Я думаю, и пропустили два гола, такие дурацкие, из-за ошибок. А так вроде складывалось нормально, контролировали игру, где-то не повезло, вот ничья.

- Была какая-то нервозность в первом тайме. Когда уходите на перерыв, проигрываете в счете, как обстановка в раздевалке? По ощущениям это не то, за чем ехали?

- Это понятно.

- Что говорил Карпин, как друг друга успокаивали?

- Я не знаю, я не был в раздевалке в это время, я разминался. Но думаю, что все вышли на второй тайм такие же настроенные, как на первый, чтобы реабилитироваться.

- Когда вышли во втором тайме на поле, как вам соперник, насколько было тяжело против него играть?

- Сейчас когда вышел, они уже подсели все к своей штрафной, поэтому так легко было контролировать мяч.

- Не очень было бы с Кенией 1:2 заканчивать. Насколько принципиально было забить?

Реклама


- Конечно, было принципиально забить и даже выиграть.

- Облякова сразу увидели? Понимали, где будет?

- Я видел, туда стрелял специально, но не видел, что там был Обляков. Периферийным зрением увидел, что кто-то там есть, прострелил, и он забил.

- Дефиниции сильные?

- Нормальные.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Сильянов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
22:25 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, что европейские скауты обратили внимание на четырёх игроков сборной России - известны имена
22:15 · Чемпионат мира 2026
Шалимов — о матче Россия - Кения: Говорить, что это позор, я не буду
22:08 · Чемпионат мира 2026
Мостовой - об игре сборной России: Просто кошмар
22:01 · Чемпионат мира 2026
​Месси тренируется – он может начать матч с Перу
22:00 · Чемпионат мира 2026
Аршавин: «Главное, что Камерун победили, всё хорошо»
21:53 · Чемпионат мира 2026
​Карпин допускает недооценку Кении игроками сборной России
21:51 · Чемпионат мира 2026
Помазун — о дебюте в сборной: «Эмоции переполняют»
21:45 · Чемпионат мира 2026
Бышовец — о ничьей с Кенией: «Можно ли назвать это позором? Нет»
21:39 · Чемпионат мира 2026
Обляков: «Все бились, все старались, вопросов, думаю, ни к кому нет»
21:35 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Очень понравилось, как вышли и начали играть первые минуты, прессинговали, всё получалось»
21:34 · Россия. Премьер-лига
​Карпин рассказал о травме Фомина
21:33 · Чемпионат мира 2026
Пономарёв — о сборной России: Это позор, после такого сборы можно не проводить
21:22 · Чемпионат мира 2026
​Губерниев назвал проблему сборной России 1
21:21 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Я не очень позитивен к натурализации игроков»
21:13 · Чемпионат мира 2026
Сильянов: «Пропустили два гола, такие дурацкие, из-за ошибок»
Все новости
Рекомендуем