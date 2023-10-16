Сергеев дебютировал за сборную России

Форвард «Зенита» Иван Сергеев впервые появился на поле в составе сборной России.

28-летний нападающий вышел на замену в товарищеском матче сборной России с Кенией. Сергеев появился на поле на 66-й минуте встречи. Стоит отметить, что этот выход стал первым для игрока в футболке национальной команды.

В прошлый раз Сергеев вызывался в сборную России в 2021 году, но тогда оба матча он провел на скамейке запасных.

Контрольный поединок между сборными России и Кении продолжается в эти минуты. На данный момент идет второй тайм. Текстовая трансляция игры доступна на спортивном портале LiveResult.