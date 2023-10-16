Агент: Ошибка Джикии? Возможно, прожектора засветили

Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы защитника «Спартака» и сборной России Георгия Джикии, прокомментировал ошибку футболиста в матче с Кенией.

Сборная России пропустила второй мяч от кенийской команды после неудачной игры Джикии головой.

«Несчастный случай. Или прожектора засветили, или еще что‑то. Судьи просмотрели явный офсайд, в момент передачи нападающий был явно за спинами защитников», — заявил агент Джикии «Матч ТВ».

Товарищеский матч между сборными России и Кении продолжается в эти минуты. За всеми событиями игры можно следить в прямой текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.