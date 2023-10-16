Матч России против Кении с трибун смотрят 1200 фанатов

В понедельник вечером сборная России проводит товарищеский матч против Кении. Игра проходит в Турции на стадионе, который расположен на территории отеля. В службе коммуникаций Российского футбольного союза сообщили, что на трибунах присутствует примерно 1200 фанатов.

«На матче присутствует порядка 1 200 болельщиков», - ответ службы коммуникаций РФС приводит ТАСС.

Следить за развитием событий в товарищеском матче сборных Кении и России можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в четверг сборная России обыграла дома Камерун со счётом 1:0 благодаря голу Фёдора Чалова.