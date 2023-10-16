​Губерниев: «Игроки сборной России – большие мастера, но кенийцы об этом не знают»

Сборная России после первого тайма уступает скромной сборной Кении в товарищеском матче (1:2). Комментарий по поводу выступления команды в первой половине игры дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«В футбол пешком не играют! Нет, ну, конечно, играют... Но не выигрывают. Понятно, что наши ребята – большие мастера. Но кенийцы об этом не знают. Вот и наказывают за детские ошибки!» - написал Губерниев в «Телеграме».

Губерниев отметил, что в первом тайме игроки сборной Кении бегали быстрее, были более атлетичными и имели лучший настрой. Губерниев выразил радость от того, что российская команда в первые 45 минут не пропустила больше. Комментатор предположил, что в перерыве футболистов ожидает тяжёлый разговор.

Следить за матчем сборных России и Кении можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.