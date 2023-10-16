Бывший арбитр РПЛ Федотов: Судя по трансляции, первый гол сборной Кении нужно было отменять

Бывший арбитр Российской премьер-лиги Игорь Федотов высказался о первом голе сборной Кении в товарищеском матче против сборной России.

Экс-арбитр не понял, как африканская сборная разыграла штрафной удар, после которого мяч влетел в ворота Ильи Помазуна.

«Судя по трансляции, игрок совершил двойное касание. Если это так, гол должен был быть отменён и назначен свободный удар, за двойное касание», - написал Федотов в своём телеграм-канале «Судейство с Игорем Федотовым».

После первого тайма сборная Кении лидирует со счётом 2:1. Прямая текстовая трансляция матча, который проходит в Анталье, идёт на сайте Liveresult.ru.