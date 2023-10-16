Голкипер сборной Камеруна назвал плюсы сборной России

Голкипер национальной сборной Камеруна Джозеф Ондоа назвал плюсы сборной России и охарактеризовал её игроков. Напомним, Ондоа защищал ворота камерунцев в игре против команды России (0:1), что состоялась четыре дня назад.

«Россия – точно топовая сборная с большим количеством молодых, но качественных футболистов. У вас много игроков из одной лиги, но все играют очень прилично. Это говорит и о уровне вашего чемпионата. Наверняка у вас хорошая лига, рад сыграть с такой командой», - делится голкипер со «Спортом День за Днём».

Ранее Ондоа заявил, что не исключает в будущем своё появление в чемпионате России. Также футболист успел погулять по Москве и рассказал, что столичный российский город ему очень понравился.