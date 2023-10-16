Соболев не забивал за сборную более года

Форвард сборной России Александр Соболев не мог отличиться голом за россиян более года. В последний раз он забивал в сентябре 2022 года – в ворота сборной Кыргызстана (2:1) в первом товарищеском матче после отстранения команды от официальных турниров.

После нападающий ни разу не поражал ворота соперников сборной до сегодняшнего дня – 16 октября, когда на восьмой минуте игры против сборной Кении Соболев, наконец, отличился голом.

Напомним, что сейчас в матче завершается первый тайм. Впереди пока кенийская команда – 2:1. Следить за ходом событий контрольной игры в текстовой онлайн-трансляции можно на портале LiveResult.ru.