Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Валерий Новиков: «РФС надо устроить официальные проводы Акинфеева из сборной России»

16 Октября 2023 • 19:50 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ
окончен

Экс-вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков считает, что Российский футбольный союз должен устроить прощальный матч для Игоря Акинфеева.

«Думаю, что РФС надо устроить официальные проводы Акинфеева из сборной России. Человек заслуженный. Он этого достоин. Можно сделать какой-то матч и с достоинством его проводить», — цитирует эксперта «РБ Спорт».

Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. За это время он провел 111 матчей в футболке национальной команды, пропустил 95 голов и 48 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Акинфеев сам принял решение о завершении карьеры в сборной России в 2018 году. На данный момент 27-летний футболист продолжает выступать за ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Игорь Акинфеев РФС Валерий Новиков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
20:40 · Чемпионат мира 2026
Сергеев дебютировал за сборную России
20:34 · Чемпионат мира 2026
Агент: Ошибка Джикии? Возможно, прожектора засветили
20:19 · Чемпионат мира 2026
Матч России против Кении с трибун смотрят 1200 фанатов
20:06 · Чемпионат мира 2026
​Губерниев: «Игроки сборной России – большие мастера, но кенийцы об этом не знают»
19:58 · Чемпионат мира 2026
Бывший арбитр РПЛ Федотов: Судя по трансляции, первый гол сборной Кении нужно было отменять 1
19:58 · Чемпионат мира 2026
Голкипер сборной Камеруна назвал плюсы сборной России
19:53 · Чемпионат мира 2026
Соболев не забивал за сборную более года 1
19:50 · Чемпионат мира 2026
Валерий Новиков: «РФС надо устроить официальные проводы Акинфеева из сборной России»
19:44 · Чемпионат мира 2026
Кенийцы забили второй гол в ворота сборной России
19:43 · Чемпионат мира 2026
Валерий Новиков — о наследнике Акинфеева: «Сейчас неплохо выглядит Сафонов»
19:38 · Чемпионат мира 2026
Наумов рассказал об отношении к получению российского гражданства иностранными футболистами
19:36 · Чемпионат мира 2026
Фомин не смог продолжить матч с Кенией, динамовца заменил Кузяев
19:36 · Чемпионат мира 2026
Валерий Новиков считает, что возвращение Акинфеева в сборную нереально
19:23 · Чемпионат мира 2026
Сборная Кении быстро отыгралась в матче с командой России
19:17 · Чемпионат мира 2026
Соболев забил кенийцам уже на восьмой минуте
Все новости
Рекомендуем