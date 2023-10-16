Валерий Новиков: «РФС надо устроить официальные проводы Акинфеева из сборной России»

Экс-вратарь московского ЦСКА Валерий Новиков считает, что Российский футбольный союз должен устроить прощальный матч для Игоря Акинфеева.

«Думаю, что РФС надо устроить официальные проводы Акинфеева из сборной России. Человек заслуженный. Он этого достоин. Можно сделать какой-то матч и с достоинством его проводить», — цитирует эксперта «РБ Спорт».

Акинфеев играл за сборную России с 2004 по 2018 год. За это время он провел 111 матчей в футболке национальной команды, пропустил 95 голов и 48 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, Акинфеев сам принял решение о завершении карьеры в сборной России в 2018 году. На данный момент 27-летний футболист продолжает выступать за ЦСКА.