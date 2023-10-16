Кенийцы забили второй гол в ворота сборной России

Товарищеский матч сборных России и Кении начался с двух быстрых голов. После перехвата мяча Максим Мухин вывел на удар с линии штрафной Александра Соболева, но соперник быстро отыгрался после ошибки Дмитрия Баринова на своей половине поля, и Энтони Акуму отправил мяч в сетку. Под конец первого тайма африканский коллектив еще раз отметился результативной атакой. Георгий Джикия неудачно сыграл головой, и Масуд Джума оказался один на один с голкипером, и Илья Помазун не выручил.

На эту минуту сборная Кении ведет со счетом 2:1. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.