Валерий Новиков — о наследнике Акинфеева: «Сейчас неплохо выглядит Сафонов»

Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков ответил на вопрос о наследнике Игоря Акинфеева на вратарской позиции в сборной России.

«Сейчас неплохо выглядит Сафонов. Еще есть группа вратарей, которые играют на хорошем уровне. Ошибки Сафонова? От этого никто не застрахован», — приводит слова Новикова портал «РБ Спорт».

Помимо этого, эксперт отметил Илью Лантратова, который, по его мнению, может составить конкуренцию Сафонову в сборной России.

В эти минуты сборная России проводит второй товарищеский матч в октябре. Соперником команды Валерия Карпина является национальная команда Кении.

За всеми событиями игры можно следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.