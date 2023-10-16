Наумов рассказал об отношении к получению российского гражданства иностранными футболистами

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об отношении к получению российского гражданства иностранными футболистами.

Спортивный функционер отметил, что он не является сторонником искусственной натурализации. В пример он поставил защитника питерского «Зенита» Марио Фернандеса, который за десять лет не выучил даже двух русских слов, но, с другой стороны, он отметил голкипера Гильерме, который сам пошёл и сдал экзамен по русскому языку.

«Если человек действительно видит в России вторую родину, страну, которую он полюбил, то пусть получает гражданство на общих основаниях и потом играет за нашу сборную», - приводит слова Наумова Vprognoze.ru.