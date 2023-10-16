Фомин не смог продолжить матч с Кенией, динамовца заменил Кузяев

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин в матче против команды Кении не смог продолжить игру на 28-й минуте первого тайма. В одном из игровых эпизодов он подвернул лодыжку, по позиции его на поле заменил полузащитник «Гавра» Далер Кузяев.

Напомним, что к 30-й минуте матча на табло равный счёт – 1:1. Сначала ошибкой обороны кенийцев воспользовался Александр Соболев на 8-й минуте. Однако спустя восемь минут кенийцы усилиями Энтони Акуму восстановили паритет.

Следить за ходом матча в режиме текстовой онлайн-трансляции можно на LiveResult.ru.