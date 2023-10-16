Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Валерий Новиков считает, что возвращение Акинфеева в сборную нереально

16 Октября 2023 • 19:36 Комментировать
Кения
2:2
РОССИЯ
окончен

Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о возможном возвращении вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева в сборную России.

Напомним, Акинфеев прекратил выступления за национальную команду в 2018 году, сразу после домашнего чемпионата мира.

«Уже вряд ли. Думаю, что это нереально. Карпин уже принял решение и наигрывает других вратарей. Акинфеев уже не играет пять лет за сборную. Думаю, что этот вопрос закрыт», — заявил Новиков «РБ Спорту».

На счету Акинфеева 111 матчей за сборную России. Стоит сказать, что в 48 из них голкипер не пропустил ни одного мяча.

В эти минуты подопечные Валерия Карпина проводят товарищеский матч против сборной Кении. Текстовая трансляция игры доступна на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная России Игорь Акинфеев Валерий Новиков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Октября
20:40 · Чемпионат мира 2026
Сергеев дебютировал за сборную России
20:34 · Чемпионат мира 2026
Агент: Ошибка Джикии? Возможно, прожектора засветили
20:19 · Чемпионат мира 2026
Матч России против Кении с трибун смотрят 1200 фанатов
20:06 · Чемпионат мира 2026
​Губерниев: «Игроки сборной России – большие мастера, но кенийцы об этом не знают»
19:58 · Чемпионат мира 2026
Бывший арбитр РПЛ Федотов: Судя по трансляции, первый гол сборной Кении нужно было отменять 1
19:58 · Чемпионат мира 2026
Голкипер сборной Камеруна назвал плюсы сборной России
19:53 · Чемпионат мира 2026
Соболев не забивал за сборную более года 1
19:50 · Чемпионат мира 2026
Валерий Новиков: «РФС надо устроить официальные проводы Акинфеева из сборной России»
19:44 · Чемпионат мира 2026
Кенийцы забили второй гол в ворота сборной России
19:43 · Чемпионат мира 2026
Валерий Новиков — о наследнике Акинфеева: «Сейчас неплохо выглядит Сафонов»
19:38 · Чемпионат мира 2026
Наумов рассказал об отношении к получению российского гражданства иностранными футболистами
19:36 · Чемпионат мира 2026
Фомин не смог продолжить матч с Кенией, динамовца заменил Кузяев
19:36 · Чемпионат мира 2026
Валерий Новиков считает, что возвращение Акинфеева в сборную нереально
19:23 · Чемпионат мира 2026
Сборная Кении быстро отыгралась в матче с командой России
19:17 · Чемпионат мира 2026
Соболев забил кенийцам уже на восьмой минуте
Все новости
Рекомендуем