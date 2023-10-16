Валерий Новиков считает, что возвращение Акинфеева в сборную нереально

Экс-голкипер ЦСКА Валерий Новиков поделился мнением о возможном возвращении вратаря «армейцев» Игоря Акинфеева в сборную России.

Напомним, Акинфеев прекратил выступления за национальную команду в 2018 году, сразу после домашнего чемпионата мира.

«Уже вряд ли. Думаю, что это нереально. Карпин уже принял решение и наигрывает других вратарей. Акинфеев уже не играет пять лет за сборную. Думаю, что этот вопрос закрыт», — заявил Новиков «РБ Спорту».

На счету Акинфеева 111 матчей за сборную России. Стоит сказать, что в 48 из них голкипер не пропустил ни одного мяча.

В эти минуты подопечные Валерия Карпина проводят товарищеский матч против сборной Кении. Текстовая трансляция игры доступна на портале LiveResult.