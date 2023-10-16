Сборная Кении быстро отыгралась в матче с командой России

Сборная России проводит товарищеский матч с кенийскими соперниками. Подопечные Валерия Карпина повели в счёте уже на восьмой минуте после того, как Александр Соболев с передачи Максима Мухина спокойно покатил мяч в левый нижний угол метров с 17. Африканцы достаточно быстро отыгрались. Дмитрий Баринов под прессингом потерял мяч у своей штрафной, соперники быстро разыграли мяч, и Энтони Акуму отправил его в сетку.

В начале второго тайма на табло 1:1, и всё надо начинать сначала. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru