Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар заявил, что может не поехать на игру отборочного турнира чемпионата мира – 2026 с Уругваем.

Напомним, в минувшем матче сборной Бразилии с Венесуэлой (1:1) в Неймара с трибуны прилетел пакет с попкорном.

Как стало известно Diario As, после этой ситуации футболист поругался с главой бразильской федерации Эдналдо Родригесом. По сведениям источника, Неймар пригрозил, что не будет принимать участия в матче с Уругваем.

На счету 31-летнего нападающего 127 игр за бразильскую сборную, 79 голов и 59 результативных передач.

Встреча сборной Уругвая и сборной Бразилии состоится в среду, 18 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 03:00 по московскому времени.