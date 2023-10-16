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Неймар может пропустить матч сборной Бразилии из-за пакета с попкорном слухи

16 Октября 2023 • 18:31 Комментировать
Уругвай
...
Бразилия
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18.10 03:00

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар заявил, что может не поехать на игру отборочного турнира чемпионата мира – 2026 с Уругваем.

Напомним, в минувшем матче сборной Бразилии с Венесуэлой (1:1) в Неймара с трибуны прилетел пакет с попкорном.

Как стало известно Diario As, после этой ситуации футболист поругался с главой бразильской федерации Эдналдо Родригесом. По сведениям источника, Неймар пригрозил, что не будет принимать участия в матче с Уругваем.  

На счету 31-летнего нападающего 127 игр за бразильскую сборную, 79 голов и 59 результативных передач.

Встреча сборной Уругвая и сборной Бразилии состоится в среду, 18 октября. Стартовый свисток главного арбитра должен будет прозвучать в 03:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии Сборная Уругвая Неймар Аль-Хиляль
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