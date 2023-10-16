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Джикия выбран капитаном сборной России на матч с Кенией

16 Октября 2023 • 17:54 Комментировать
Кения
1:1
РОССИЯ
1 1.58 X 4.05 2 6.40
1-й тайм

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия сегодняшним вечером будет капитаном сборной России, сообщает пресс-служба российской национальной команды.

Отметим, что начиная с сентября Джикия провёл на поле за московский «Спартак» в РПЛ всего лишь 73 минуты – все в проигранном матче «Краснодару» (0:2).

Напомним, что до спарринга сборных России и Кении, что пройдёт в Анталье, остаётся чуть более часа. Ранее был назван весь состав сборной России – в нём немало интересных изменений по сравнению с недавней игрой против команды Камеруна (1:0). Кстати, в том матче в роли капитана был лидер московского «Локомотива», полузащитник Дмитрий Баринов.

Следить за игрой в режиме текстовой онлайн-трансляции можно на портале LiveResult.ru. Стартовый свисток прозвучит в 19:00, время московское.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Георгий Джикия
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