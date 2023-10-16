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Россия - Кения: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

16 Октября 2023 • 18:30 Комментировать (3)
Кения
1:1
РОССИЯ
1 1.58 X 4.05 2 6.40
1-й тайм

Сборные России и Кении проводят товарищеский матч.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Кения - РОССИЯ

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Кения1:1РОССИЯ
 8'Соболев Александр Сергеевич (0:1)
(1:1) Акуму Энтони16' 
Омонди Брайн 14' (Матаси Патрик ( 14') Окуму ДжозефОмурва ДжонстонОньянго РуниОума ЭрикМугуна КеннетОбиеро Амос НондиАкуму ЭнтониОдада РичардОлунга МайклДжума Масуд
Запасные: Коллинс ШиченджеСкривен АльфредХарпер ВинсентМандела БрайанОньянго АльфаШумма МозесМасика АюбМихесо КлифтонСакари ДаниэльБвире БрианОчьенг Овелла
Помазун ИльяАдамов АрсенЕвгеньев РоманДжикия ГеоргийГоршков ЮрийМухин МаксимБаринов ДмитрийФомин ДаниилМиранчук АлексейСоболев Александр СергеевичМиранчук Антон
Запасные: Сергеев ИванСолдатенков АлександрПиняев СергейСафонов МатвейЛантратов ИльяКузяев ДалерВолков Сергей ЕвгеньевичСильянов АлександрМакарчук АртёмОбляков ИванХарин ЕвгенийГлебов ДанилЧалов Фёдор
16 октября.
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КЕНИЯ РОССИЯ
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
16 Октября 2023 в 19:21
ай клованы.. карпу-ха.. ха-ха-ха! )))
ингерман
16 Октября 2023 в 19:16
А-ха-ха-ха! дастойнай саперник.. сборная ссср была чемпикам мира па таварыщеским мачам.. а ента сборная щитай скора на межпланецный уравень выйдеть.. кхе-кхе.. )))
ингерман
16 Октября 2023 в 18:37
ай упирет дави супастата! А-ха-ха-ха! )))
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