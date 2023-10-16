Россия - Кения: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Сборные России и Кении проводят товарищеский матч.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Кения - РОССИЯ
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Протокол игры
|8'Соболев Александр Сергеевич (0:1)
|(1:1) Акуму Энтони16'
Омонди Брайн14' (Матаси Патрик (14') •Окуму Джозеф•Омурва Джонстон•Оньянго Руни•Оума Эрик•Мугуна Кеннет•Обиеро Амос Нонди•Акуму Энтони•Одада Ричард•Олунга Майкл•Джума Масуд
Помазун Илья•Адамов Арсен•Евгеньев Роман•Джикия Георгий•Горшков Юрий•Мухин Максим•Баринов Дмитрий•Фомин Даниил•Миранчук Алексей•Соболев Александр Сергеевич•Миранчук Антон
16 октября.
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